Üstel: Fidan’ın iki devletli çözüm mesajı, Kıbrıs Türk halkının kararlı duruşunun yansıması

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna destek vererek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki …

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna destek vererek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklarının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesinde ortaya koyduğu, Kıbrıs’ta federasyon modelinin tükendiği, çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli bir anlayışla mümkün olabileceği yönündeki net mesajını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü şekilde destekliyoruz.

Yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen federasyon müzakereleri, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla egemenliği ve siyasi gücü paylaşmaya hazır olmadığını açıkça göstermiştir. Bugün adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeği vardır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu da bu gerçeklerin kabul edilmesinden geçmektedir.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik hakkı, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü pazarlık konusu değildir. Hükümet olarak, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum, görüş ve hedef birliği içerisinde, iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda kararlılıkla savunan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki milli siyasete çok güçlü destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a teşekkür ediyorum.”