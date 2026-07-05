Üstel: Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz

Yazılı açıklama yapan Üstel, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden vatandaşa acil şifalar dileyerek, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun temennilerini iletti. Bir kişinin sokak ortasında böylesine acımasız bir saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üstel, saldırının etnik nefret vey…

Yazılı açıklama yapan Üstel, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden vatandaşa acil şifalar dileyerek, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun temennilerini iletti.

Bir kişinin sokak ortasında böylesine acımasız bir saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üstel, saldırının etnik nefret veya Kıbrıslı Türk kimliğine yönelik düşmanlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olması halinde bunun yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal barışı, birlikte yaşama iradesini ve insanlık değerlerini hedef alan ciddi bir nefret suçu olacağını ifade etti.

Rum makamlarına çağrıda bulunan Üstel, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve etkin şekilde soruşturulmasını ve hiçbir şekilde örtbas edilmemesini beklediklerini kaydetti.

Hükümet, Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Üstel, gerekli diplomatik ve hukuki girişimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

"Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir" diyen Üstel, Kıbrıslı Türklere yönelik hiçbir saldırının sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden her girişimin karşısında devletin duracağını ve sorumluların hesap vermesi için gereken tüm adımların kararlılıkla takip edileceğini