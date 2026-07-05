Üstel: KKTC’Yİ DİJİTAL ÇAĞA TAŞIYACAK FİBER PROJESİ BAŞLIYOR”

Başbakan Ünal Üstel, Fiber Optik Altyapı Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Fiber Optik Altyapı Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Fiber Optik Altyapı Protokolü kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda artık sona geldik.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile imzaladığımız bu tarihi protokol doğrultusunda, çok kısa süre içerisinde ülkemizi çağdaş fiber internet altyapısıyla buluşturacak projenin saha çalışmaları başlıyor.

Yerel yatırımcılarımızı koruyacak, sektörde adil rekabeti güçlendirecek ve iç piyasadaki mevcut yapıyı gözeten bir modelle gerçekleşecek bu önemli proje ülkemizi hak ettiği çağdaş dijital altyapıya kavuşturacak.

Türk Telekom’un bilgi birikimi ve teknik tecrübesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında evlerimiz, iş yerlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız yüksek hızlı fiber internet altyapısına kavuşmuş olacak. Bu da e devlet projesinin tam manası ile hayata geçirilmesinin önün açılması anlamına geliyor.

Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar ülkemizin çok önemli bir bölümünü fiber internet ağıyla buluşturmaktır.

Su Temin Projesi, Türkiye-KKTC Elektrik Enterkonnekte Projesi ve son olarak imzaladığımız doğal gaz boru hattı projesi nasıl ülkemizin geleceğini şekillendirecek, asrın en önemli stratejik yatırımları arasında yer alıyorsa, fiber optik altyapı yatırımı da aynı vizyonun önemli bir parçasıdır.

Güçlü dijital altyapı artık sadece kalkınmanın değil, milli güvenliğin, siber güvenliğin ve devletlerin stratejik kapasitesinin de vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Bu anlayışla projeyi sıradabin bir haberleşme yatırımı olarak değil, ülkemizin dijital egemenliğini, veri güvenliğini ve geleceğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Bu nedenle tüm hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle tamamlıyor, ülkemizin çıkarlarını, güvenliğini ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyoruz.

Hükümet olarak, halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz.

KKTC’nin dijital geleceğini inşa edecek bu büyük yatırımla ülkemizi çok daha güçlü, çok daha güvenli ve çok daha rekabetçi bir dijital altyapıya kavuşturacak, böylelikle ülkemizin geleceğine yeni bir eser daha kazandıracağız.”