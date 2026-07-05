Üstel Londra'da Kıbrıs Türklerine Seslendi: "Haklı Davamızı Dünyaya Birlikte Anlatacağız"

Festivalde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin dört bir yanından festivale katılan Kıbrıs Türklerine seslenen Üstel, kültürün, kimliğin ve ortak değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Festivalin yalnızca bir kültürel etkinlik olmadığını belirten Üstel, bunun aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kimliğini geleceğe taşıyan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

İngiltere'de 300 binden fazla Kıbrıslı Türk'ün yaşadığına dikkat çeken Üstel, diaspora toplumunun KKTC'nin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Sizler bizim sesimiz, yüzümüz ve gönüllü elçilerimizsiniz. Yıllardır maruz kaldığımız haksız izolasyonları ve ambargoları Avrupa'ya anlatacak en güçlü ses sizsiniz" dedi.

Diasporadan bulundukları her platformda KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatmalarını isteyen Üstel, hükümet olarak her zaman diaspora ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmasında gençlere de özel olarak seslenen Başbakan Üstel, İngiltere'de doğup büyüyen gençlerin köklerini unutmamaları gerektiğini belirterek, "Dilinize, kültürünüze ve geleneklerinize sahip çıkın. Kıbrıs Türkü olmanın gururunu her zaman yüreğinizde hissedin" ifadelerini kullandı.

Hükümetin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlara da değinen Üstel, yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete açıldığını, yeni yollar, okullar ve hastanelerin yapıldığını, fiber altyapı ve dijital dönüşüm projelerinin sürdüğünü söyledi. Türkiye ile deniz altından elektrik bağlantısı projesinin devam ettiğini belirten Üstel, doğal gaz boru hattı projesi için de bu hafta imzaların atılacağını açıkladı.

KKTC'nin turizm, eğitim ve ekonomi alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini dile getiren Üstel, İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türklerini ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

"Artık İngiltere'de ev sahibi oldunuz. Şimdi gelin, vatanınızda da ev sahibi olun" diyen Üstel, vatandaşlara çocukları için Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapmaları ve geleceklerini ana vatanlarıyla bağlarını koruyacak şekilde planlamaları çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda festivali düzenleyen İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'ne, katkı sağlayan kurum ve sponsorlara teşekkür eden Üstel, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Biz küçük bir ülke olabiliriz ama büyük bir milletin çocuklarıyız. Bizi büyük yapan nüfusumuz değil, milletimizin gücü, birliğimiz ve vatan sevgimizdir" dedi.