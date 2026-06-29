Üstel: Söz uçar, eser kalır; icraatlarımızla gurur duyuyoruz

Muhalefete seslenen Üstel, hükümetin görev süresi boyunca gerçekleştirilen tüm icraatların yakında bir kitapçıkta toplanacağını belirterek, ekonomik desteklerden belediyeler reformuna, E-Devlet uygulamasından yasama faaliyetlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefete seslenen Üstel, hükümetin görev süresi boyunca gerçekleştirilen tüm icraatların yakında bir kitapçıkta toplanacağını belirterek, ekonomik desteklerden belediyeler reformuna, E-Devlet uygulamasından yasama faaliyetlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, konuşmasına "abilik" vurgusuyla başlayarak, "Abilik sıfatından başlamak istiyorum. Kabul etmeyen kendi bilir ama bir gerçek var; Meclis’in abisiyiz. O doğrultuda bugün baktığınızda uzun zamandan sonra üçlü koalisyon ortaklarımızla en uzun süreli hükümetiz" dedi.

Bu süreçte sağlanan siyasi istikrar sayesinde çok sayıda projeye imza attıklarını ifade eden Üstel, muhalefetin yapılan çalışmaları görmezden geldiğini savundu.

"Yakında bu hükümetin yaptığı tüm icraatları, reformları ve projeleri bir kitapçıkta toplayacağız. Arzu ederseniz size de göndeririz. Abinizden hatıra kalsın diye imzalı gönderirim" diyen Üstel, "Dolayısıyla inanmazsanız yaptığımız icraatlara bakın. Söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle iftihar ediyoruz çünkü ülkemize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi hiçbir zaman küçültmedik"

Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen ekonomiyi hiçbir zaman küçültmediklerini söyleyen Üstel, çalışan sayısındaki artışın ve kadınların iş gücüne katılımının rakamlarla ortaya konulabileceğini belirtti.

"Yalnız yabancı değil, yerli vatandaşlarımızı, kadınlarımızı ne kadar çalışma hayatına kazandırdığımızı size rakamlarla verebiliriz" diyen Üstel, özel sektöre aylık 260 milyon TL destek sağladıklarını ifade etti.

Kadın istihdamına yönelik teşviklere de değinen Başbakan Üstel, "Bir tarihtir özel sektöre bu kadar sıkıntı içinde ayda 260 milyon destek verelim. Bir tarihtir kadınımızı çalışma hayatına kazandırmak için yüzde 100 prim desteği veren bir hükümetin başbakanıyım. İşe girecek gençlerimize de maaşlarına ilave yüzde 20 prim desteği veriyoruz" dedi.

Ekonomik göstergelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Üstel, milli gelirin geldiği noktayı da rakamlarla ortaya koyabileceklerini söyledi.

"Yaklaşık 400 yasa geçti"

Konuşmasında yasama faaliyetlerine de değinen Üstel, hükümetin Meclis'e çok sayıda yasa tasarısı sunduğunu ve bunların önemli bölümünün yasalaştığını ifade etti.

"Hükümet eğer çalışmasaydı bakanlıklarımız bu kadar yasayı Meclis'e hangi tarihte getirdi? Bu dönem içinde kaç tane yasaya imza attık? Bir kısmı sizlerin de oy birliğiyle destek verdiği, inandığınız yasalardı. Birçoğu oy çokluğuyla, bir kısmı da oy birliğiyle geçti. Yaklaşık 400 yasa geçti" dedi.

Bu yasaların uzun yıllar siyasi istikrarsızlık nedeniyle çıkarılamadığını savunan Üstel, "Uzun süre ülkede siyasi istikrar sağlanamadığı için bu yasalar geçirilemedi. Biz Meclis'i çalıştırdık ve bu yasaları geçirdik. Her yasama döneminde sizler destek vermediniz ama bu hükümet Meclis'i açtı, yasaları geçirdi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar hayata geçirilemeyen projeleri de hükümetlerinin gerçekleştirdiğini belirten Üstel, belediyeler reformunu örnek gösterdi.

"Geçmişte kimsenin cesaret edemediği belediyeler reformunu geçirdik. Bizim hedefimiz güçlü belediyeler ve güçlü mali yapıydı. Bizim olmayan belediyeler bile bu yasa için bize teşekkür ediyor. Bugün tüm belediyelerimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdik. Beğenseniz de beğenmeseniz de bunları gerçekleştirdik. Neden anlamıyorsunuz, neden kabullenmiyorsunuz?" diye konuştu.

E-Devlet uygulamasının da kendi hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini söyleyen Üstel, "E-Devletten bahsedildi. Gelen giden hükümetler E-Devlet yasasından bahsetti ama neden geçirilmedi? Hep raflarda durdu. Bu hükümet geçirdi. Şu anda E-Devlet çalışıyor" dedi.

"Daha yapacak icraatlarımız var, birbirimize düşmemizi beklemeyin"

Hükümet programında yer alan tüm vaatleri yerine getirdiklerini savunan Üstel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz halkımıza hangi sözü verdiysek, hükümetin manifestosunda ne yazdıysak bir tanesini havada bırakmadık, hepsini yaptık. Halkımıza da bunu gururla söylüyoruz. Hem hükümetimizde hem partimizde demokrasi vardır. Ne yaparsanız yapın ülkemiz için çalışacağız. Birbirimize düşmemizi beklemeyin. Daha yapacak icraatlarımız var. Ülkemize hizmet etmeye ve icraat yapmaya devam edeceğiz."

Üstel'den yasama dönemi mesajı...

Yasama dönemlerinin birer birer tamamlandığını belirten Üstel, süreçte görev alan milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti. Muhalefetin görevini yaptığını ifade eden Üstel, "Muhalefet muhalefetini yapacak, buna bir sıkıntımız yok. Yeri geldi destek verdiniz. Biraz önce başkanınız da söyledi, belediyeler yasasına katkı koydunuz ama bu yasayı Meclis'e kim getirdi? Ünal Üstel ve hükümeti getirdi" dedi.

Gençlere yönelik projeler...

Gençlere yönelik hayata geçirilen projelere de değinen Üstel, bugüne kadar yapılmayan uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk Evim Kredisi Projesi'nin dördüncü etabının tamamlandığını, beşinci etabın ise başladığını belirten Üstel, "Düşük faizli ve uzun vadeli TL kredileriyle binin üzerinde gencimizi ev sahibi yaptık. Gençlerimiz bu ülkede kalsın diye sosyal konut projelerini başlattık, kriterlerini belirledik" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönemdeki işsizlik oranlarıyla bugünkü rakamların karşılaştırılması gerektiğini söyleyen Üstel, muhalefete seslenerek, "Ben göreve geldiğimiz günkü işsizlik oranını alın, bir de bugüne bakın ve ona göre buradan halka doğru bilgiler verin. Halkı yanıltıcı bilgiler vermeyin" dedi.

E-Devlet çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü de kaydeden Üstel, bakanlıklar ve devlet dairelerinin sisteme veri yüklemeye devam ettiğini belirterek, "Biz E-Devletimizi daha aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Bakanlıklar ve daireler veri yüklemelerini harıl harıl yapıyor. Çok yakında vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden tapularını da alabilecek" diye konuştu.