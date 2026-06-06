UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada partinin seçim sürecine resmen başladığını ilan etti. Üstel, UBP’nin sahada olduğunu belirterek hedeflerinin yeniden iktidar olduğunu söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Tüzük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada partinin seçim sürecine resmen başladığını ilan etti. Üstel, UBP’nin sahada olduğunu belirterek hedeflerinin yeniden iktidar olduğunu söyledi.

“Seçim çalışmalarının startını vermiş bulunuyoruz”

Kurultayda partililere hitap eden Üstel, “Biz seçim çalışmalarının startını vermiş bulunuyoruz” dedi. Örgütlerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, kadın ve gençlik kollarının, bakanların ve binlerce partilinin sahada olduğunu ifade eden Üstel, UBP’nin sadece seçim zamanı ortaya çıkan bir parti olmadığını söyledi. “Biz her gün halkın içindeyiz. Her gün vatandaşımızın yanındayız. Her gün sahadayız” ifadelerini kullandı.

“Tek hedefimiz var; yeniden iktidar”

Üstel, “Tek hedefimiz var. Yeniden iktidar” diyerek partinin seçim hedefini net biçimde ortaya koydu. Yarım kalan işleri tamamlamak, büyük projeleri bitirmek ve ülkeyi yeni vizyoner hedeflere taşımak istediklerini belirten Üstel, önümüzdeki beş yılın sıradan bir dönem olmayacağını savundu.

“Önümüzdeki beş yıl bir dönüşüm dönemi olacak”

Başbakan Üstel, yeni dönemde elektrik, doğal gaz ve fiber optik projeleriyle ülkenin yeni bir çağa gireceğini söyledi. Deniz altından elektrik bağlantısı ve doğal gaz boru hattı projelerini “yüzyılın projeleri” olarak niteleyen Üstel, bu yatırımların yalnızca KKTC’nin değil adanın tamamının geleceğini değiştireceğini savundu.

“Yeniden tek başına iktidar hedefimiz”

Kurultay konuşmasının sonunda partililere birlik çağrısı yapan Üstel, önlerinde genel seçimler ve kazanılacak yeni zaferler olduğunu söyledi. “Yolumuzdan sapmayacağız. Yeniden tek başına iktidar hedefimiz” diyen Üstel, UBP’nin zaferden zafere taşınacağını ifade etti.