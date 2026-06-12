Üstel: TMK’nın etkinliği ve meşruiyeti korunuyor

Üstel, 9-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın, TMK’nın etkinliğini ortadan kaldıran veya hukuki statüsünü zayıflatan bir karar olmadığını vurguladı. Kararın yalnızca Avrupa Konseyi Sekretaryası’na belirli konularda teknik çalışma hazırlama yetkisi verilmesine ilişkin prosedürel bir adım olduğunu belirten Üstel, Avrupa…

Üstel, 9-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın, TMK’nın etkinliğini ortadan kaldıran veya hukuki statüsünü zayıflatan bir karar olmadığını vurguladı. Kararın yalnızca Avrupa Konseyi Sekretaryası’na belirli konularda teknik çalışma hazırlama yetkisi verilmesine ilişkin prosedürel bir adım olduğunu belirten Üstel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden herhangi bir resmi görüş talep edilmediğini ve Komisyonun etkinliğini sorgulayan bir karar alınmadığını ifade etti.

TMK’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlatan Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana Komisyonun etkinliğinin korunması ve güçlendirilmesi için gerekli yasal ve mali adımları attıklarını kaydetti.

Komisyonun yalnızca hukuki statüsüyle değil, kararlarının uygulanabilirliği ve vatandaşlara sunduğu çözüm mekanizmasıyla da önem taşıdığını belirten Üstel, bugüne kadar gerçekleştirilen ödemelerin ve oluşturulan kaynakların önemli bir bölümünün hükümetleri döneminde sağlandığını söyledi.

Toplantıda birçok üye devlet ile Avrupa Konseyi Sekretaryası’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarına atıf yaparak mülkiyet başlığının kapatılması gerektiği yönünde görüş ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, bunun KKTC ve Türkiye’nin bu konudaki hukuki tezlerinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Üstel, Anavatan Türkiye ile tam uyum içerisinde TMK’nın etkinliğinin korunması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulması için diplomatik, siyasi ve hukuki girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Üstel, prosedürel nitelikteki gelişmelerin siyasi propaganda malzemesi haline getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Taşınmaz Mal Komisyonu görevini sürdürmekte, etkinliğini korumakta ve uluslararası hukuk zeminindeki meşruiyetini muhafaza etmektedir” dedi.