Üstel: Yerel yönetimlerde reformla yeni bir dönem başlattık

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yerel yönetim reformuyla belediyelerin daha güçlü mali yapıya ve etkin hizmet kapasitesine kavuştuğunu belirterek, “UBP ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle buluşturacak.” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yerel yönetim reformuyla belediyelerin daha güçlü mali yapıya ve etkin hizmet kapasitesine kavuştuğunu belirterek, “UBP ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle buluşturacak.” dedi.

Üstel’in açıklaması şu şekilde;

“Değerli kardeşlerim,

Yerel yönetimler, vatandaşımıza en yakın hizmet kapısıdır.

Bu anlayışla hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren yıllarca konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu’nu gerçekleştirdik.

Belediyelerimizi daha güçlü mali yapıya, daha geniş hizmet imkanlarına ve daha etkin bir yönetim anlayışına kavuşturduk.

Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tüm belediyeler, partimizden olsun veya olmasın tüm belediye başkanları yapılan reformla belediyelerin güçlendiğini ortaya koyuyor ve hükümetimize bu konuda teşekkür ediyorlar.

Artık çok daha güçlü belediyelerimiz var. Şimdi bu güçlü yapıyı, bu güçlü belediyelerin tamamını, güçlü kadrolarla buluşturma zamanımız da gelmiştir.

Görevlerini başarıyla sürdüren belediye başkanlarımızın yeni dönem adaylıklarını ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayımızı açıkladık. Diğer adaylarımızı da halkımızın beklentileri, teşkilatlarımızın görüşleri ve partimizin ortak aklı doğrultusunda çok kısa süre içerisinde açıklamaya devam edeceğiz.

Çok sayıda değerli aday adayımızın Ulusal Birlik Partisi çatısı altında hizmet etmek istemesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Bu ilgi, partimize duyulan güvenin ve UBP’nin hizmet siyasetinin en güçlü göstergelerinden biridir.

Bizim belediyecilik anlayışımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir.

Amacımız UBP’nin hizmet anlayışını tüm beldelerde hayata geçirmektir.

Çünkü ülkemizde hizmet denildiğinde, reform denildiğinde ve eser siyaseti denildiğinde akla Ulusal Birlik Partisi gelir.

Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, enerjide ve yerel yönetimlerde ülkemize en büyük eserleri kazandıran irade yine Ulusal Birlik Partisi olmuştur.

Şimdi aynı kararlılığı belediyelerimizde de ortaya koyacağız.

Çünkü güçlü belediye, güçlü hizmet demektir. Güçlü hizmet ise daha güçlü beldeler ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.

Ne söz verdiysek yaptık.

Şimdi yerel yönetimlerde de söz verdiğimiz hizmetleri daha güçlü belediyelerimiz ve güçlü kadrolarımızla hayata geçireceğiz.

İnanıyorum ki halkımız yine hizmetten ve eser siyasetinden yana tercih yapacaktır.

UBP çalışacak, belediyelerimiz güçlenecek, halkımız kazanacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazanacaktır.”