Uyuşturucu madde içeren sigarayla yakalanan zanlı serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçundan tutuklanan A.S.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçundan tutuklanan A.S.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Ozan Özder, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde, Lefkoşa’da tespit edilen zanlının tasarrufunda bir adet 900 miligram tütünle karışık uyuşturucu madde içeren sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.