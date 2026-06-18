Uyuşturucu soruşturmasında iki zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G. ve M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan H.Y., D.Ö.G. ve M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderken araçlarını durdurduklarını, araçtan inen bir şahsın yaya olarak sınırı geçerek Güney Kıbrıs’a gittiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’a geçen kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini, ülkeye geri dönüşü sırasında sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada zanlının üzerinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden polis, H.Y.’nin ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 60 Euro karşılığında 4 gram uyuşturucu madde satın aldığını söylediğini aktardı.

Özder, H.Y.’nin ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlıların bugüne kadar üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi aldıklarını kaydeden polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. D.Ö.G. ile M.B.’nin ise 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç tür uyuşturucu maddeyle yakalandıklarını, 25 Ağustos’ta teminatla serbest bırakıldıklarını ve bir yıl dolmadan yeniden benzer suçlar işlediklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Yargıç ayrıca H.Y.’nin 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.