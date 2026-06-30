Uyuşturucu soruşturmasında iki zanlıya 8 gün...

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Görkem Taşlı, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.'nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Görkem Taşlı, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.'nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün M.H.A.'nın Lefkoşa Göçmenköy'deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet farklı ebatta yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare alındığını belirtti.

M.H.A.'nın suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, yürütülen soruşturma kapsamında S.S.'nin de olayla bağlantısının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, S.S.'nin Küçük Kaymaklı'daki evinde yapılan aramada da sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan üç adet farklı ebatta yeşil renkli kağıt parçasının ele geçirildiğini söyledi.

Her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini aktaran polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Bu süre içerisinde dört kişinin sorgulandığını ve bir ifade temin edildiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ifade eden polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek soruşturmanın devam ettiğine işaret etti ve M.H.A. ile S.S.'nin 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.