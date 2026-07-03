Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest kaldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Ulu, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Ulu, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunan 6 adet sarma sigaranın emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran'da 27 gram olarak satın aldıklarını, 10 gramını Lefkoşa'da iki farklı noktaya bırakarak 12 bin TL kazanç elde ettiklerini, geriye kalan kısmın bir bölümünü içtiklerini, kalanını ise sakladıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.Ö. ile A.G.'nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmalarına, 20'şer bin TL nakit teminat yatırmalarına ve ikişer kefilin 750'şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.