Vakıflar İdaresi’nden Yavuz Çıkarma Plajı açıklaması: “30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralandı”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralandığını belirterek, kiralama işleminin, taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını, vakıf malı niteliğinin aynen korunduğunu bildirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralandığını belirterek, kiralama işleminin, taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını, vakıf malı niteliğinin aynen korunduğunu bildirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi dokusunun korunması, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatırasını yaşatacak şekilde düzenlenmesi ve açık hava müzesi olarak gelecek nesillere kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan haberlerde oluşturulmaya çalışılan algının aksine, sürecin, herhangi bir kişi ya da kurumun tek taraflı değerlendirmesine değil, ilgili devlet kurumlarının karşılıklı istişare, koordinasyon ve resmi değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen kurumsal bir sürece dayandığı belirtildi.

-“Burası, manevi değeri yüksek bir alandır”

Açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın, sıradan bir sahil alanı veya yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir bölge olmadığı kaydedilen açıklamada, “Burası, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk çıkarma noktası olması nedeniyle, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatan, milletimizin ortak hafızasında müstesna bir yere sahip tarihi ve manevi değeri yüksek bir alandır” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, tarihe, milli mücadeleye ve şehitlerin emanetine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 2024 yılında sona erdiği ifade edildi. Açıklamada, taşınmazın mülkiyetinin ve taşınmaza ilişkin kiralama, kullanım ve diğer tasarruflara yönelik karar alma yetkisinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu kaydedildi.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi dokusunun korunması, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatırasını yaşatacak şekilde düzenlenmesi ve açık hava müzesi olarak gelecek nesillere kazandırılması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çalışmalar başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu süreçte Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı istişare ve koordinasyon sağlanmış; yürütülen değerlendirmeler sonucunda Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’in sunmuş olduğu öneri üzerine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 3 Haziran 2026 tarihli kararı ile söz konusu taşınmazın, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi ve manevi kimliğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralanmasına karar verilmiştir.”

-“Vakıf malı niteliği korundu”

Kiralama işleminin, taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı, vakıf malı niteliğinin aynen korunduğu ifade edilen açıklamada, “Alınan kararın temel amacı, kamu yararını gözeterek Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini korumak, bu eşsiz mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır” denildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan haberlerde oluşturulmaya çalışılan algının aksine, sürecin herhangi bir kişi ya da kurumun tek taraflı değerlendirmesine değil, ilgili devlet kurumlarının karşılıklı istişare, koordinasyon ve resmi değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen kurumsal bir sürece dayandığı vurgulandı.

-“Yavuz Çıkarma Plajı’nın taşıdığı tarihi ve manevi değer, günlük ticari değerlendirmelerin çok ötesinde”

Yavuz Çıkarma Plajı’nın taşıdığı tarihi ve manevi değerin, günlük ticari değerlendirmelerin çok ötesinde olduğu belirtilen açıklamada, “Bu alan, şehitlerimizin fedakârlığını, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve 20 Temmuz 1974 ruhunu gelecek kuşaklara aktaracak bir hafıza mekânı olarak korunmalıdır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, kendisine emanet edilen vakıf mallarını hukukun çizdiği çerçevede yönetmeye, ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmeye ve milli tarihin en önemli simge mekânlarından biri olan Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi ve manevi kimliğini korumaya devam edeceği kaydedildi.