Venezuela’da art arda iki büyük deprem: Olağanüstü hal ilan edildi

Venezuela’da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi, metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi.

Venezuela’da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi, metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Rodríguez, devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ile birlikte ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı.

Acil durum müdahalesini denetlemek üzere bir generali görevlendiren Rodríguez, tren ve metro seferlerinin şimdilik durdurulduğunu, derslerin ise haftanın geri kalanında askıya alındığını bildirdi. Rodríguez, depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyerek Venezuela halkından birlik olmalarını istedi ancak can kayıplarına ilişkin kesin bir sayı vermedi.

Depremin büyüklüğü ve artçı sarsıntılar

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), ilk olarak Yaracuy eyaletindeki San Felipe merkezli 7,2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini, bu sarsıntıdan 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde ikinci bir ana depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

İlk depremlerin ardından bölgede 20’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Depremden en ağır hasarı alan bölgelerin La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcón dahil olmak üzere ülkenin kuzey kıyı şeridi olduğu aktarıldı.

USGS, yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasarın muhtemel olduğunu belirterek, 10 binin üzerinde ölüm olasılığını yüzde 44, 100 binin üzerinde ölüm olasılığını ise yüzde 30 olarak tahmin etti.

İçişleri Bakanı Cabello’dan açıklama

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, “Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi.” ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Başkent Caracas’ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı’nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başkent Karakaş’ta yıkım ve panik

Depremin şiddetli şekilde hissedildiği başkent Caracas’ta elektrikler kesildi, benzin tedariki durdu ve sokaklarda büyük bir panik yaşandı.

Şehrin kuzeyindeki San Bernardino banliyösünde çok katlı bir binanın çöktüğü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mahallede en az bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde doğrulanmamış bilgiler bulunuyor.

Chacao Belediye Başkanı Gustavo Duque Saez, belediye sınırları içinde en az iki binanın tamamen çöktüğünü, yapısı hasar gören çok sayıda bina olduğunu açıkladı.

Enkaz altından 18 kişinin sağ kurtarıldığını belirten Saez, 500’den fazla acil durum görevlisinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kayıp yakınlarını arayan vatandaşlar için Plaza Altamira ve Plaza Los Palos Grandes meydanlarında acil durum merkezleri kuruldu.

Ana havalimanı ciddi hasar nedeniyle kapatıldı

Caracas’ın banliyölerinde yer alan ülkenin ana uluslararası havalimanı Maiquetía, tavanının bir kısmının çökmesi ve meydana gelen “ciddi hasar” nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Havalimanından paylaşılan görüntülerde, sarsıntı sırasında yolcuların düşen enkazdan korunmak için koridorlarda kaçıştığı ve tavanlardan yoğun toz bulutlarının yükseldiği görüldü.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgedeki muhabirler, yıkılan binaların enkazından insanların yardım çığlıklarının duyulduğunu aktardı. Yetkililer, vatandaşlara artçı sarsıntı ihtimaline karşı hasarlı binalara girmemeleri ve güvenli alanlarda beklemeleri çağrısında bulunuyor.

ABD’nin Caracas Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi ve halkı hasar gören bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

Depremde ölü sayısı kaç?

Yetkililerden herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Acil durum ekipleri ve yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bununla birlikte, USGS’nin belirttiğine göre, depremlerin vurduğu bölge özellikle savunmasız.

Kurum, bölgedeki birçok binanın güçlendirilmiş tuğla duvar ve kerpiç bloklardan yapıldığını ve sarsıntının şiddetinin, binaların yıkılması ve ölümlerin yaşanması olasılığının yüksek olduğu anlamına geldiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Birimi (USGS), ölü sayısının 10.000’e ulaşma olasılığının yüzde 40, 100.000’e kadar çıkma olasılığının ise yüzde 36 olduğunu belirtti.

Tsunami uyarıları var mı?

Başlangıçta Venezuela kıyıları ve ABD Virjin Adaları ile İngiliz Virjin Adaları da dahil olmak üzere Karayipler’in bazı bölgeleri için tsunami tehdidi uyarısı yayınlandı.

Ancak bu uyarılar iptal edildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremlerden kaynaklanan tsunami tehdidinin bölgede artık bulunmadığını bildirdi.