Venezuela’daki depremin 8’inci gününde mucize kurtuluş

Venezuela’yı vuran şiddetli çifte depremin ardından çöken bir binanın enkazında tam 8 gün boyunca mahsur kalan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Hernán Alberto Gil Flores, nefes kesen bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Venezuela’yı vuran şiddetli çifte depremin ardından çöken bir binanın enkazında tam 8 gün boyunca mahsur kalan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Hernán Alberto Gil Flores, nefes kesen bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, 140 tonluk devasa moloz yığınının altında yerini tespit ettikleri Gil’i, yaklaşık 100 saat süren mücadelenin ardından enkazdan çıkarmayı başardı.

Operasyonda görev alan Şilili bir itfaiyeci, kurtarma çalışmalarını “Şüphesiz bugüne kadar karşılaştığım en karmaşık ve teknik açıdan en zorlu operasyon” sözleriyle özetledi.

7 ÜLKEDEN EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI

Cumartesi günü yeri belirlenen Gil’i kurtarmak için yüzlerce görevli adeta zamana karşı yarış başlattı. Operasyona Venezuela’nın yanı sıra Şili, Kosta Rika, El Salvador, Meksika, Portekiz ve ABD’den gelen uzman ekipler destek verdi.

Çalışmalar sırasında Gil’e ulaşmak için kazılan erişim tünellerinin birkaç kez çökmesi, hem kurtarma ekiplerinin hem de enkaz altındaki Gil’in her an ölümle burun buruna olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HAYATINI O KÜÇÜK KULÜBEYE BORÇLU

Gil’in bu ölüm kalım savaşından galip çıkmasının sırrı ise sığındığı noktada gizliydi. Deprem anında Catia La Mar’daki Galerias Playa Grande alışveriş merkezinin otopark bodrumundaki beton güvenlik kulübesinde nöbette olan Gil, kulübenin çökmemesi sayesinde hayatta kaldı.

Tonlarca ağırlıktaki beton blokların arasında adeta koruyucu bir kalkan görevi gören bu küçük kulübe, Gil’in 140 tonluk enkazın altında ezilmesini engelleyerek mucizenin kapısını araladı.