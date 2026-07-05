Venezuela’daki depremlerde ağır bilanço

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor…

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor…

Venezuela’da resmi tatile denk gelen 24 Haziran’daki peş peşe depremler, Karayip kıyısındaki tatil bölgelerini yerle bir etti.

39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler ülkede adeta şok etkisi yarattı.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954’e, yaralı sayısının ise 16 bin 592’ye yükseldiğini belirtti.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEDEN YARDIM ELİ

Yakınları enkaz altında kalan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremlerin ardından Venezuela’ya Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeden yardım eli uzandı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Venezuelalı yetkililerden yapılan açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve devam eden iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarına destek olmak amacıyla, en ağır hasar gören bölgelerde kurtarma ekiplerinin görev yapıldığının devam ettiği belirtildi.

942 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Öte yandan bölgede şu ana kadar 942 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.