Venezuela’daki depremlerde can kaybı 4 bin 490’a yükseldi

Venezuela’da, 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 490’a çıktı.

Venezuela’da, 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 490’a çıktı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya platformundan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490’a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108’e yükseldiğini bildirdi.

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.

Venezuela’da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran’daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.