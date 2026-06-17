Vietnam’da kesilmek üzere çalınan yüzlerce kedi kurtarıldı

Vietnam’da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından, kesilmek üzere toplanan 400’den fazla kedi kurtarıldı.

Vietnam’da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından, kesilmek üzere toplanan 400’den fazla kedi kurtarıldı.

Ho Chi Minh Şehri polisinin resmi gazetesinde yer alan bilgilere göre, emniyet güçlerinin “kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış bir suç grubu” olarak nitelendirdiği yapıyla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda yüzlerce canlı ve ölü kedi bulundu

Polis ekiplerinin geçen hafta Tay Ninh eyaleti ve Ho Chi Minh Şehri’ndeki çeşitli noktalara düzenlediği baskınlarda, 400’den fazla canlı kedi ile buz üzerinde muhafaza edilen yaklaşık 80 ölü kedi ele geçirildi.

Ayrı bir tesiste ise 21 kediye daha el konuldu.

Vietnam’da köpek ve kedi eti tüketimi yasal olsa da satıcıların hayvanların menşeini gösteren resmi izin belgesine sahip olması gerekiyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis, Ho Chi Minh Şehri’nde artan evcil hayvan hırsızlığı şikayetleri üzerine başlattığı incelemenin ardından 11 Haziran’da söz konusu grubun izine ulaştı.

Şüpheliler, son üç yıldır Vietnam’ın güneyinde tuzaklar kurarak kedi topladıklarını itiraf etti.

Soruşturmacılar, zanlıların çalınan kedileri toplama merkezlerine naklettiklerini ve iki üç günde bir tüccarlara sattıklarını belirtti.

Hayvan hakları örgütlerinden teşekkür

Humane World for Animals adlı hayvan hakları kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, çalınan kedilerden yaklaşık 40’ının sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Çok sayıda hayvanın hayatını kurtaran kararlı adımlarından ötürü yerel yetkililere teşekkür eden kuruluş, bazı kedilerin ise yaşadıkları travma nedeniyle sonradan telef olduğunu aktardı.

Kuruluş, adli sürecin devam etmesi sebebiyle polis tarafından delil olarak tutulan kediler için mama ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini sağlamayı sürdürüyor.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, evcil hayvanlarının çalındığını düşünen bölge sakinlerine, kurtarılan hayvanların teşhisi için başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Ülkede kedi ve köpek eti ticareti

Humane World for Animals verilerine göre, Vietnam’da her yıl yaklaşık 5 milyon köpek ve 1 milyon kedi, eti için yakalanıyor, çalınıyor veya ticarete konu edilerek kesiliyor.

Kuruluş, evcil hayvanların sıklıkla evlerin bahçelerinden çalındığını, bu süreçte köpekler için zehirli yemler ve şok cihazları, kediler için ise yaylı tuzaklar kullanıldığını belirtiyor.

Vietnam’da köpek ve kedi eti tüketimi diğer Asya ülkelerine kıyasla daha yaygın olsa da uzmanlar bu tutumun değişmeye başladığına dikkat çekiyor.

Kuruluşun 2023 yılında yaptırdığı bir kamuoyu araştırması, özellikle genç nüfus ve evcil hayvan sahipleri arasında bu ticarete yönelik muhalefetin büyüdüğünü ve büyük bir çoğunluğun kedi-köpek eti ticaretinin yasaklanmasını desteklediğini ortaya koyuyor.