WhatsApp'tan Ölüm Tehdidi: İki Kişi Tutuklandı

KIBRIS 9

Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 16:43 | Güncellendi: 10.07.2026 16:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisten verilen bilgiye göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir şahsın kullandığı cep telefonuna, WhatsApp uygulaması üzerinden, borcunu ödemediği takdirde kendisine zarar verileceği yönünde yazılı ölüm tehditleri gönderildi.

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Polisten verilen bilgiye göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir şahsın kullandığı cep telefonuna, WhatsApp uygulaması üzerinden, borcunu ödemediği takdirde kendisine zarar verileceği yönünde yazılı ölüm tehditleri gönderildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen İ.L. (47) ile N.J. (35) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Yazılı Tehditle Mal İsteme", "Yazılı Öldürme Tehdidi", "Yazılı Tehditle Çalmak Kastıyla Mal İsteme" ve "Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.