Yabancı futbolcular MET Sports organizasyonunda yeni sezona hazırlandılar

Bir süre önce ülkemizden ve İngiltere’den katılımla gerçekleştirilen MET Cup 2026 organizasyonunu düzenleyen MET Sports, bu kez Evergreen Developments Group sponsorluğunda Esentepe Erdal Barut Stadı’nda yetişkin futbolculara yönelik sezon öncesi kampı düzenledi.

Bir süre önce ülkemizden ve İngiltere’den katılımla gerçekleştirilen MET Cup 2026 organizasyonunu düzenleyen MET Sports, bu kez Evergreen Developments Group sponsorluğunda Esentepe Erdal Barut Stadı’nda yetişkin futbolculara yönelik sezon öncesi kampı düzenledi.

İngiltere’de Queens Park Rangers, Coventry City, Chelsea ve West Ham gibi kulüplerde forma giyen yeni kontrat imzalamış, yarı profesyonel veya profesyonel futbolcular MET Camp 26 Northern Cyprus kampında 2026-27 sezonu için yoğun bir kamp dönemi geçirdi.

Erciyas: Ülkemizden de futbolcular katılabilir

Kampla ilgili açıklamada bulunan MET Sports direktörü Tözün Erciyas, ilk defa düzenlenen kampa İngiltere’den yarı profesyonel, profesyonel ve yeni kontrat imzalamış oyuncuların katıldığını belirtti. Güzel bir kampın geçtiğini belirten Erciyas, gelecek yıl için şimdiden çok insanın iletişim kurduğunu ifade etti.

MET Sports olarak daha çok turnuvalar ve kamplar düzenlemeyi planladıklarını, üst düzey futbolcuları da getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Erciyas, ilerleyen kamplara istemeleri halinde ülkemizdeki futbolcuların da katılabileceğini dile getirdi.

Şener: Oyuncuların herkesten güçlü takımlarına dönmelerini amaçladık

MET Sports’un Kıbrıs ayağının sorumlularından biri olan Bülent Şener ise kampın amacının İngiltere’deki oyuncuları yeni sezona yoğun bir programla hazırlamak olduğunu belirtti. Hafta başında başlayan kampın Cuma günü tamamlandığını aktaran Şener, oyuncuların kamp çalışması ile gelecek sezon için herkesten güçlü olarak takımlarına dönmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Katılımcıların kamptan çok memnun olduğunun altını çizen Şener, gerek altyapılar, gerek yarı profesyonel oyuncuların kampta yer alarak memnuniyetle ayrıldıklarını dile getirdi. Şener, talep olması halinde ülkemizden futbolcuların da sezon öncesi kampına katılımını memnuniyetle değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

Durojaide: İlerleyen dönemlerde çok turnuva ve kamplar düşünüyoruz

Eski profesyonel futbolcu MET Sports kurucusu ve baş antrenörü Olu Durojaide ise kampa İngiltere’deki genç profesyonel oyuncuları gelecek sezona hazırlamak için getirdiklerini söyledi.

“Bazı oyuncular A takıma girmenin eşiğinde, bazıları hali hazırda A takımda bulunuyor” diyen Durojaide,” Kulüp arayan bazı oyuncular da bizimle kampta yer aldı. Bu kampın amacı onları gelecek sezona hazırlamak” dedi.

İngiltere’de birçok kamp düzenlediğini aktaran Durojaide, “Bu Kıbrıs’ta düzenlenen ilk kamp. İlerleyen dönemlerde çok turnuvalar ve kamplar yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.