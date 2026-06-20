Yakın Doğu final serisine galibiyetle başladı

Basketbolda Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nin ilk karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Basketbolda Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nin ilk karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Yakın Doğu Koleji, Levent Koleji’ 81-68 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Berk Keleşzade’den Double-Double

Yakın Doğu’nun galibiyetinde Berk Keleşzade 29 sayı ve 18 ribaundla double-double yaparak maçın yıldızı oldu. Ener Emin İmralı ise son çeyrekte kaydettiği 9 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Bu sonucun ardından Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nde Yakın Doğu Koleji 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması, bugün saat 12.00’de Levent Spor Salonu’nda oynanacak. Yakın Doğu Koleji galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçı Levent Kolej kazanırsa seriyi eşitleyecek.