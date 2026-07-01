“Yapay Zekâ ve Spor Haberciliği” konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin eğitim çalışmaları kapsamında “Yapay Zekâ ve Spor Haberciliği” başlıklı eğitim semineri, KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin eğitim çalışmaları kapsamında “Yapay Zekâ ve Spor Haberciliği” başlıklı eğitim semineri, KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bicen, yapay zekâ ile değişen medya üzerinde sunumunu gerçekleştirdi ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Soyalan: Yapay zeka hızla gelişiyor

Seminerin açılışında konuşan KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan, yapay zekânın hızla büyüyüp ve gelişerek hayatımızın her alanına giren bir teknoloji olduğunu vurgularken, genelde gazeteciliğin, özelde de spor yazarlığının da yapay zekadan yararlanabileceğini söyledi.

Bicen:Yapay zeka doğru kullanılmalı

YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bicen ise seminerde yaptığı konuşmada yapay zekâ araçları hakkında bilgiler verirken, yapay zekânın etik ve kullanım risklerini de anlattı. Gazetecilerin yapay zekâyı kullanarak, metin yazabileceğini, çeviri yapabileceğini, görüntü oluşturabileceğini, ses tanımlaması yapabileceğini, veri analizlerinde bulunabileceğini, istatistik verileri hazırlayabileceğini söyleyen Bicen, doğru yönlendirmelerle yapay zekânın spor haberciliğine de çok büyük ivme kazandırabileceğini vurguladı.

Yapay zekâ sayesinde maç istatistiklerinin ve oyuncu performans analizlerinin daha hızlı ve kolay yapılabileceğini söyleyen Bicen, yapay zekânın doğurabileceği riskleri de anlattı. Seminerin sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden KTSYD Başkanı Necati Özsoy, seminere katkı koyan Prof. Dr. Hüseyin Bicen’e plaket takdiminde bulundu.