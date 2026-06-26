“Yarım Kalan Bir Tuvalden – II” sergisinden elde edilen gelir Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlandı

KIBRIS 37

Yayınlama: 26 Haziran 2026 Cuma 21:12 | Güncellendi: 28.06.2026 12:34 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Pembe Atölye’den verilen bilgiye göre, Nisan ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergide eserlerin tamamına yakını satılarak, 880 bin 600 TL’lik gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanarak, infüzyon cihazı, pediatrik ile tıbbi malzeme ve aksam alınması için kullanıldı.

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Pembe Atölye’den verilen bilgiye göre, Nisan ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergide eserlerin tamamına yakını satılarak, 880 bin 600 TL’lik gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanarak, infüzyon cihazı, pediatrik ile tıbbi malzeme ve aksam alınması için kullanıldı.