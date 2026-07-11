Yaşar Tevfikler hayatını kaybetti

Spor, sendikal mücadele ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Yaşar Tevfikler, cumartesi günü Gaziveren Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Spor, sendikal mücadele ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Yaşar Tevfikler, cumartesi günü Gaziveren Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Toplum yaşamına uzun yıllar spor, sendikal mücadele ve sivil toplum alanlarında katkı sunan Yaşar Tevfikler (Gunni) yaşamını yitirdi. Yakınları, Tevfikler’in insan sevgisi, dayanışma anlayışı ve topluma hizmetleriyle her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Futbol, teşkilat çalışmaları ve sendikal alanda aktif görevler üstlenen Tevfikler, örnek kişiliği ve verdiği emeklerle toplumda iz bıraktı.

Yaşar Tevfikler’in cenazesi, 11 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazının ardından Gaziveren Mezarlığı’nda defnedilecek.