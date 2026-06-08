Yaz Kupası’nda nefes kesen mücadele

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Kupası müsabakaları, çekişmeli mücadelelere ve dikkat çeken performanslara sahne oldu.

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Kupası müsabakaları, çekişmeli mücadelelere ve dikkat çeken performanslara sahne oldu.

Organizasyonun öne çıkan ismi, 20 FPE kategorisinde 746 puan ve 29 X atışıyla yeni rekorun sahibi olan Fevzi Havutcu oldu. Havutcu, elde ettiği dereceyle birincilik kürsüsüne çıkarak yarışmaya damgasını vurdu.

Takımlar kategorisinde ise Alayköy Avcılık Atıcılık Kulübü 1. Takımı, 2175 puanla şampiyonluğa ulaştı. Atıcılık İhtisas Birliği 1. Takımı ikinci, KKTC Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği 1. Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde Arzel Akdeniz birinciliği elde ederken, Melis Gülpınar ikinci sırada yer aldı. Sporcuların ortaya koyduğu performanslar, atıcılık sporundaki rekabetin ve gelişimin her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.