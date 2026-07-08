Yaz okulu, kurs, aktivite: Velinin yaz bilançosu ağır

-ÖZEL HABER-

-ÖZEL HABER-

Okulların kapanmasıyla birlikte binlerce öğrenci yaz tatiline girerken, çalışan anne ve babalar için yeni bir dönem başladı. Özellikle iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde çocukların yaz aylarını güvenli ve verimli geçirmesi amacıyla yaz okulları, spor kursları ve yaz kampları tercih ediliyor. Ancak bu hizmetlerin maliyeti her geçen yıl artıyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren özel spor kulüpleri ve eğitim merkezleri tarafından düzenlenen yaz programları; yüzme, İngilizce, sanat, müzik, robotik kodlama, spor aktiviteleri ve akademik destek derslerini kapsıyor. Programın içeriğine, süresine ve servis hizmetine göre ücretler önemli farklılıklar gösteriyor.

Gündem Kıbrıs’ın araştırmasına göre yarım gün yaz okulu programlarının aylık ücretleri ortalama 8 bin ile 15 bin TL arasında değişirken, tam gün programlarda bu rakam 15 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Servis ve yemek hizmetlerinin dahil olduğu bazı programlarda ücretlerin daha da yükseldiği belirtiliyor.

Etüt merkezlerinde ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz destek programları aylık 5 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor. İngilizce kursları, robotik kodlama eğitimleri ve spor kursları gibi ek faaliyetler için ailelerin ayrıca ödeme yapması gerekiyor.

Ek aktiviteler bütçeyi daha da artırıyor

Yaz okulu veya etüt programlarının yanı sıra çocuklarını farklı aktivitelere yönlendirmek isteyen aileler için maliyetler daha da yükseliyor. Gündem Kıbrıs'ın araştırmasına göre, yaz döneminde düzenlenen yüzme kurslarının aylık ücretleri ortalama 6 bin ile 8 bin TL arasında değişiyor. İngilizce kurslarında aylık ücretler 4 bin TL'den başlayıp 8 bin TL'ye kadar değişebiliyor. Bale, jimnastik, dans ve müzik kursları gibi sosyal etkinliklerde ise aylık ücretler 4 bin ile 6 bin TL arasında seyrediyor.

Bir çocuk için yaz tatili 50 bin TL'yi bulabiliyor

Yaz okuluna ek olarak yüzme, İngilizce ve sanat kurslarına katılan çocukların yaz dönemi maliyeti hızla yükseliyor. İki aylık yaz tatili boyunca aile bütçesine yansıyan toplam harcama 30 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.

Birden fazla çocuğu bulunan ailelerde ise maliyet katlanarak artıyor. Özellikle çalışan anne ve babalar, çocuklarını gün boyu evde bırakma imkânları olmadığı için yaz okulu ve etüt programlarını bir tercih değil, zorunluluk olarak görüyor. Veliler, çocuklarının güvenli bir ortamda vakit geçirip sosyal ve akademik gelişimlerini sürdürmesini isterken, artan ücretler yaz tatilini aile bütçeleri açısından da önemli bir gider kalemine dönüştürüyor