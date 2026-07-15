YDP'den UBP'ye reklam eleştirisi: "Hükümet ortaklarını yok sayıyor"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimlere yönelik reklam çalışmalarında hükümet ortaklarını yok saydığını savunarak, bu tutumu eleştirdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimlere yönelik reklam çalışmalarında hükümet ortaklarını yok saydığını savunarak, bu tutumu eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Yılmaz, UBP'nin seçim afişlerinde hükümet ortaklarına yer verilmemesine tepki gösterdi. Yılmaz, UBP'nin, hükümet ortaklarını yok sayan propaganda anlayışını en kısa sürede sonlandırması gerektiğini belirtti.

Ercan Havalimanı'nın açılması, yol projeleri, Girne Antik Limanı'nın yenilenmesi ve fiber altyapı çalışmaları gibi hükümet döneminde hayata geçirilen projelerin, UBP'nin tek başına gerçekleştirdiği yatırımlar gibi kamuoyuna sunulduğunu öne süren Yılmaz, kullanılan reklam dilini eleştirdi.

Yılmaz ayrıca, benzer seçim kampanyalarının geçmişte UBP'ye oy kaybettirdiğini iddia ederek, seçim sürecinde daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti.