YDP, Dipkarpaz'da seçim kampına giriyor

KIBRIS 12

Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 21:01 | Güncellendi: 13.07.2026 20:01 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz'ın yazılı açıklamasına göre, üç günlük programa parti divanı, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkan ve meclis üyesi aday adaylarıyla teşkilat yöneticileri katılacak.

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YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz'ın yazılı açıklamasına göre, üç günlük programa parti divanı, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkan ve meclis üyesi aday adaylarıyla teşkilat yöneticileri katılacak. Yaklaşık 100 yönetici ve aday adayının yer alacağı kampta seçim stratejileri, teşkilat çalışmaları, iletişim yöntemleri, yerel yönetim vizyonu ve güncel siyasi gelişmelerin ele alınacağını belirten Yılmaz, katılımcıların uzmanlardan eğitim alacağını, görüş alışverişinde bulunacağını ve seçim sürecine ilişkin ortak yol haritası hazırlayacağını söyledi. Yılmaz, program sonunda toplanacak Parti Meclisi’nde kamp sonuçlarının değerlendirileceği ve seçim sürecine ilişkin nihai stratejik yol haritasının oluşturulacağını kaydetti.