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YDP, seçim hazırlıkları için başkan yardımcılarını ilçelerde görevlendirdi

KIBRIS 20
Yayınlama: 12 Haziran 2026 Cuma 14:11 | Güncellendi: 13.06.2026 16:45 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimler ile muhtemel erken genel seçimlere yönelik teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Genel Başkan Yardımcılarının ilçelerde görevlendirilmesine karar verdi.
YDP, seçim hazırlıkları için başkan yardımcılarını ilçelerde görevlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimler ile muhtemel erken genel seçimlere yönelik teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Genel Başkan Yardımcılarının ilçelerde görevlendirilmesine karar verdi.

YDP MYK tarafından yapılan 12 Haziran tarihli basın açıklamasında, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda ilçe sorumluluklarının belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Gazimağusa’da Talip Atalay, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de Mehmet Tunçtürk, İskele’de ise Turan Büyükyılmaz sorumlu olarak görevlendirildi.

Açıklamada, görevlendirilen Genel Başkan Yardımcılarının sorumlu oldukları ilçelerde seçim hazırlıkları, teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetlerini koordine edeceği belirtilerek, yürütülen çalışmalar hakkında düzenli olarak Genel Merkez’e raporlama yapacakları kaydedildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi