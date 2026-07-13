Yeni haftada sıcak hava bunaltacak

KIBRIS 12

Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 17:30 | Güncellendi: 13.07.2026 17:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Meteoroloji Dairesinin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu, hafta sonu ise öğleden sonra iç kesimlerin parçalı bulutlu olacak.

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Meteoroloji Dairesinin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu, hafta sonu ise öğleden sonra iç kesimlerin parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek. Belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.