Yeniboğaziçi’nde Bağımsız Güç: Atalay Talaykurt Neden Aday Olduğunu Açıkladı

Yeniboğaziçi İçin Tecrübe, Vizyon ve Ortak Akıl: Atalay Talaykurt Sahaya Çıkıyor

Yeniboğaziçi İçin Tecrübe, Vizyon ve Ortak Akıl: Atalay Talaykurt Sahaya Çıkıyor

Yerel seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte Yeniboğaziçi’nde belediye başkanlığı için adı öne çıkan isimlerden biri de Bağımsız Belediye Başkan Adayı Atalay Talaykurt oldu. Uzun yıllardır bölgenin sosyal ve yerel yönetim hayatında aktif rol alan Talaykurt, deneyimi ve hedefleriyle dikkat çekiyor.

Yerel Yönetimde Uzun Yıllara Dayanan Deneyim

İki dönem boyunca Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Talaykurt, bu süreçte belediye çalışmalarının içerisinde yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sosyal, kültürel ve uluslararası etkinliklerde bölgeyi temsil eden Talaykurt, Yeniboğaziçi’nin ihtiyaçlarını yakından bilen isimler arasında gösteriliyor.

Akademi ve İş Dünyasından Gelen Birikim

Talaykurt’un geçmişi yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı değil. 27 yıl boyunca akademisyen olarak görev yapan Talaykurt, çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağladı. Bunun yanında yaklaşık 28 yıllık iş yaşamında kurduğu ve yönettiği şirketlerle önemli bir yöneticilik deneyimi kazandı.

Bu süreçte elde ettiği bilgi ve tecrübeyi şimdi yerel yönetim alanına taşımayı hedefleyen Talaykurt, planlama, organizasyon ve sürdürülebilir yönetim anlayışını ön plana çıkarıyor.

Hedef: Daha Güçlü Bir Yeniboğaziçi

Yeniboğaziçi’nin son yıllarda önemli bir gelişim sürecinden geçtiğini belirten Talaykurt, bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Turizm, çevre düzenlemeleri, altyapı yatırımları, sosyal yaşam alanları ve gençlere yönelik projelerin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Talaykurt, Yeniboğaziçi’ni KKTC’nin örnek yerleşim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

“Bu Şehri Birlikte Daha İyi Yapabiliriz”

Seçim çalışmalarında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Talaykurt, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda halkın görüşlerini karar süreçlerine dahil etmek anlamına geldiğini vurguluyor.

Bu anlayışı ise şu sözlerle özetliyor:

“Bu şehri birlikte daha iyi yapabiliriz.”

Dinleyen ve Çözüm Üreten Yönetim Anlayışı

Talaykurt’un seçim sürecinde öne çıkardığı sloganlardan biri de “Dinleriz, anlarız, çözeriz” yaklaşımı. Bölgenin sorunlarının masa başında değil, vatandaşlarla doğrudan temas kurularak çözülebileceğini savunan Talaykurt, ortak akla dayalı bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyor.

“Yeniboğaziçi hepimizin” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Talaykurt, önümüzdeki süreçte projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürecek.