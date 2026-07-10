Yenicami’den 5’i bir yerde

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan AKSA Süper Lig ekibi Yenicami yönetimi transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı ekip, beş futbolcuya resmi imzaları attırdı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan AKSA Süper Lig ekibi Yenicami yönetimi transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı ekip, beş futbolcuya resmi imzaları attırdı.

Altyapı Koordinatörü Kemal Özekmekçi’nin nezaretinde gerçekleştirilen imza töreninde Burak Eligön, Cuma İlkbahar, Celal Şehsuvaroğlu, Orhan Çokbekler ve Muhammet Nazik, kendilerini Yenicamili yapan sözleşmelere imza attılar.

Genç ve yetenekli isimler

Kaleci Burak Eligön Girne Halk Evi’nden, Cuma İlkbahar Aslanköy’den, Orhan Çokbekler ise China Bazaar Gençlik Gücü’nden bonservisleriyle transfer edilirken Muhammet Nazik China Bazaar Gençlik Gücü’nden Celal Şehsuvaroğlu ise Küçük kaymaklı’dan kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Yenicami, gerçekleştirdiği bu transferlerle kadrosunu güçlendirirken, kulüp yönetimi de yeni futbolculara başarılarla dolu bir sezon temennisinde bulundu.