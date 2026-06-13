Yenişehir’de asfaltlama çalışması Pazartesi başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yenişehir bölgesinde asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yenişehir bölgesinde asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir’de bulunan Şehit Mustafa Hasan Sokak ile Şehit O. Mustafa Sokak’ta 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren asfaltlama çalışmaları başlayacak.

Çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, araçlarını çalışma alanlarına park etmemeleri ve alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.