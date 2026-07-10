Yer Girne: Araçta fenalaştı, hayatını kaybetti...

Polisten verilen bilgiye göre olay, 10 Temmuz 2026 saat 02.00 sıralarında Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu olarak bulunduğu araçta aniden fenalaşan Serkan Koçak, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, 10 Temmuz 2026 saat 02.00 sıralarında Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu olarak bulunduğu araçta aniden fenalaşan Serkan Koçak, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede Koçak'ın vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı. Gerçekleştirilen otopside ise ölüm nedeninin kalp ve damar hastalığı olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.