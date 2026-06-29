“Yeşil Hat üzerinden AB pazarına girecek alüminyum ürünleri için teknik dosyaların hazırlanması” başlıklı toplantı yapıldı

Avrupa Birliği pazarına Yeşil Hat üzerinden giriş yapacak alüminyum ürünleri için gerekli teknik dosyaların hazırlanmasına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği pazarına Yeşil Hat üzerinden giriş yapacak alüminyum ürünleri için gerekli teknik dosyaların hazırlanmasına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), EU One Stop Shop (EU OSS), ve EUNITE iş birliğinde düzenlenen toplantı KTSO’da yer aldı.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, “Yeşil Hat üzerinden AB pazarına girecek alüminyum ürünleri için teknik dosyaların hazırlanması” başlıklı toplantı Kıbrıslı Türk üreticiler, tüccarlar ve danışmanları bir araya getirdi.

Açıklamada toplantının AB standartları ile Yeşil Hat Yönetmeliği gerekliliklerine uygun, eksiksiz ve uyumlu alüminyum ürün teknik dosyalarının hazırlanması konusunda katılımcılara pratik rehberlik sunmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Açılış konuşmaları EU One Stop Shop Program Yöneticisi Jan Naplava, KTSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, EU One Stop Shop Ekip Lideri Marianna Charalambous ve EU One Stop Shop Yeşil Hat Ticareti Uzmanı Çağlar Türk tarafından gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, teknik sunumun ise TÜV Nord Cyprus temsilcisi ve Makine Mühendisi Takis Zachariades tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sunumda, uygun bir teknik dosyanın yapısı ve mantığı, gerekli ürün ve süreç bilgileri, belgeleme gereklilikleri, doğrulama süreçleri ile teknik dosya hazırlanırken kaçınılması gereken yaygın hataların ayrıntılı biçimde ele alındığı ifade edildi.

Başta Alüminyum Doğramacıları Birliği Derneği üyeleri olmak üzere KTSO üyesi alüminyum ürünleri üreticilerinin toplantıya katıldığı belirtilen açıklamada etkinliğin soru-cevap bölümüyle tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplantının, Kıbrıs Türk sanayisinin Avrupa Birliği pazarına erişimini güçlendirmeye ve üyelerin uluslararası uyum süreçlerine pratik katkı sağlamaya yönelik çalışmaların önemli bir parçası olarak öne çıktığı da belirtildi.