Yeşil Okullar’dan çevreye güçlü mesaj

Yeşil Okullar Projesi 4. Ödül Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin hazırladığı stantların ziyaret edilmesiyle başladı ve ardından ödül törenine geçildi.

Yeşil Okullar Projesi 4. Ödül Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin hazırladığı stantların ziyaret edilmesiyle başladı ve ardından ödül törenine geçildi.

100’ün üzerinde okulun katıldığı etkinlikte alan, gururla taşınan bayraklarla renklendi. Londra, Gaziantep, Elazığ, Adana ve Hatay’dan gelen okullarımızın yanı sıra, ülkemizin dört bir yanından Lefke’den Karpaz’a kadar birçok okul etkinlikte yer aldı. Öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sergileyerek bayraklarını teslim aldılar.

Bu yılın teması olan “Doğal ve Kültürel Miras” kapsamında birbirinden yaratıcı ve etkileyici stantlar kuruldu. Öğrenciler, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını paylaşarak büyük beğeni topladılar.

Etkinlik, proje ortak paydaşları olan GİKAD, Final International University ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Projeye ayrıca Türk Hava Yolları, TİKA, Acapulco Resort Convention Spa Hotel ve Tanır Önal Çağıner Vakfı sponsor olarak destek verdi.

Yeşil Okullar Projesi, çevre bilincini artırmanın yanı sıra öğrencilerin doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmalarını teşvik ederek geleceğe umutla bakılmasını sağlayan önemli bir eğitim ve farkındalık platformu olmaya devam ediyor.