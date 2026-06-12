Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni yapıldı

“Doğal ve Kültürel Mirası Koruma” sloganı ile gerçekleşen Yeşil Okullar Projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Londra’dan okullar katıldı.

“Doğal ve Kültürel Mirası Koruma” sloganı ile gerçekleşen Yeşil Okullar Projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Londra’dan okullar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm maddelerinden ürettikleri kıyafetlerle bir defile sundu.

-Gündüz

Açılışta konuşan Yeşil Okullar Proje Koordinatörü Şerife Gündüz, proje ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dönüşüm başlattıklarını dile getirerek, bunun her yıl artarak çoğaldığını söyledi.

-Soyer

Projeye katılan okullar adına konuşan Canbolat Özgürlük İlkokulu Öğretmeni Leman Soyer de, doğa ve çevre sevgisinin bir yaşam kültürü olduğunu belirterek, yaşanabilir bir çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir emanet olduğunu söyledi.

-Kavuklu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da, yeşil dönüşüm ve yaşanılabilir bir çevre yaratmanın gelecek açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, bu bilinci çocuklara aşılamaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

-Taşel

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Asbaşkanı İbrahim Taşel de, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemli bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen Yeşil Okullar Projesinin bu açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem verdikleri bir proje olduğunu belirterek, projeyi bu açıdan değerli bulduğunu söyledi.

Yeşil Okullar Projesinin, çocuklarda toprak ve ülke sevgisi kazandırmak ve çevre bilinci oluşturmak açısından büyük katkı sağladığını dile getiren Erhürman, kültürel mirasa sahip çıkmanın da önemine değindi.

Yeşil Okullar Projesinin bir sorumluluk hareketi de olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, projeye katılan çocuklara, “Bugünleri unutmayın gelecekte seçeceğiniz meslek ne olursa olsun çevre sevgisi, doğa sevgisi sizin rehberiniz olsun.” diyerek, seslendi.

Konuşmaların ardından projeye destek veren kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür edilerek, zeytin fidanı verildi.

Törende daha sonra yeşil bayraklarını alan ve dereceye giren okullara ödülleri verildi.