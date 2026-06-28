Yeşilçam efsanesine veda

MAGAZİN 32

Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 22:44 | Güncellendi: 29.06.2026 08:38 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için ilk anma töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Sanat, siyaset, spor ve televizyon dünyasından çok sayıda isim, usta oyuncuya veda etmek için bir araya geldi.

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için ilk anma töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Sanat, siyaset, spor ve televizyon dünyasından çok sayıda isim, usta oyuncuya veda etmek için bir araya geldi. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Dualarla uğurlanan Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam’a damga vuran başarılı kariyeri ve unutulmaz rolleriyle hafızalarda yer edinen İnanır’ın vefatı, sanat camiası ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Usta sanatçı için Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilirken, sevenleri onu saygı, sevgi ve özlemle anmayı sürdürüyor.