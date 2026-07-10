Yeter ki şans verin!

Trabzonspor’un davetlisi olarak katıldığı turnuvada sahaya çıkan KKTC U12 Milli Takımı, Azerbaycan’ın köklü altyapı kulüplerinden Ulduz Futbol Akademisi ile karşılaştı.

Trabzonspor’un davetlisi olarak katıldığı turnuvada sahaya çıkan KKTC U12 Milli Takımı, Azerbaycan’ın köklü altyapı kulüplerinden Ulduz Futbol Akademisi ile karşılaştı.

İzolasyonlar ve spor ambargoları altında yetişen minik yıldızlar, kendilerine fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini bir kez daha gösterdi.

Sahadaki mücadeleleri, disiplinleri, özgüvenleri ve ortaya koydukları futbol, tribünlerden tam not aldı. CONIFA Avrupa şampiyonluğunun ardından Trabzon’da bu kez U12 Milli Takımı ile bir kez daha boy gösteren geleceğin yıldızları, Azerbaycan futbolunun en önemli altyapılarından biri olarak gösterilen Ulduz ile güzel bir mücadele verdi. Organizasyonun en çok konuşulan iki ekibin mücadelesi diğer takımların da ilgisini çekti.

Dostluk kazandı, futbol birleştirdi

Karşılaşma öncesinde ise örnek görüntüler yaşandı. KKTC ve Azerbaycanlı futbolcular birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdi, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Karşılaşmayı Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, KKTC Trabzon Konsolosu Fatma Demirel ve Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan da takip ederek minik futbolculara destek verdi.

Ekmekçi: “Artık perdeyi açmanın zamanı geldi”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, yaptığı açıklamada duygularını gizleyemedi. Çocuklarla büyük gurur duyduklarını belirten Ekmekçi, ülke sporcularına fırsat verildiğinde hangi yaşta olursa olsun büyük başarılara imza atabileceklerini bir kez daha kanıtladıklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır spor ambargoları nedeniyle dünyanın gerisinde bırakıldığını ifade eden Ekmekçi, “Biz yıllardır perdenin arasından sızan ışığı yakalamaya çalışıyoruz. Artık o perde tamamen açılmalı. Kıbrıslı Türk çocuklar dünyanın sahnesine çıkmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu insanlık dışı izolasyonların artık sona ermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ulduz Futbol Akademisi ile son derece dostane bir karşılaşma oynadıklarını belirten Ekmekçi, KKTC takımının ortaya koyduğu futbolun, disiplinin ve profesyonelliğin hem Azerbaycan heyeti hem de Trabzon futbol camiası tarafından büyük takdir topladığını dile getirdi. Ekmekçi, hedef eksikliği nedeniyle ülkemizdeki çocuklarımızın yeteneklerin zaman zaman köreldiğini ancak karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmeye devam edeceklerini, oturup bekleyerek bir yere varılamayacağını söyledi.

Azerbaycan Spor Bakanlığı yetkilisi Mehman Alimov’a ilişkilerin kurulmasındaki katkılarından dolayı teşekkür eden Ekmekçi, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin desteğinin KKTC futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Çocuklarımız her golden sonra formadaki bayrağı öperken tüylerim diken diken olur”

Duygusal anlar yaşadığını da anlatan Ekmekçi, şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımız her golden sonra formadaki bayrağı öperken tüylerim diken diken olur. Hepsi ülkesini ve vatanını seven pırlanta gibi evlatlar. Her birinin alnından öpüyorum. Bu güzel çocukları yetiştiren ailelerini yürekten kutluyorum. Biz yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Her kapıyı çalmaya, her fırsatı değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Ekmekçi sözlerinin sonunda, KKTC’nin çocuklarının her platformda başarı hikâyeleri yazabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek özelde futbol genelde ise tüm branşlarda dünya seviyesinde sporcuları olduğunu kaydetti.