“Yılın Türk Dünyası Turizmi Onur Ödülü” Fikri Ataoğlu’na verildi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından düzenlenen ATİD Turizmin En’leri Ödül Töreni’ne katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından düzenlenen ATİD Turizmin En’leri Ödül Töreni’ne katıldı

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından düzenlenen Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği gecede Ataoğlu, “Yılın Türk Dünyası Turizmi Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin son yıllarda kaydettiği gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KKTC’nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerin yanı sıra sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Ataoğlu, Türk dünyası içerisinde turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kendisine bu anlamlı ödülün verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, ödüle layık görülmesinde emeği bulunan ATİD yönetimine ve değerlendirme jürisine teşekkür etti.

Gece kapsamında Ataoğlu, organizasyona katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaketlerini takdim ederken, turizm sektöründe başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazanan iş insanlarına da ödüllerini verdi.

Tören, turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan isimlerin ödüllendirilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.