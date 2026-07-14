Yılmaz: Avrupa Parlamentosu kararının hiçbir hukuki ve vicdani temeli yok

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin aldığı kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmadığını belirterek, kararı yok hükmünde gördüklerini ve kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin aldığı kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmadığını belirterek, kararı yok hükmünde gördüklerini ve kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun, Rum lobilerinin etkisi altında hareket ettiğini ve tarafsızlığını zedeleyen bir tutum sergilediğini kaydeden Yılmaz, “Bu yaklaşım, Avrupa Parlamentosunun kurumsal itibarına da zarar vermektedir. AB, kendi prensiplerini çiğneyerek, Rum Kesimi'ni üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesine tarafsız bakabilme imkanını kaybetmiştir.” dedi.

Aslında, Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartların kınanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, darbe ve EOKA çetelerinin zulümlerinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, “Diğer yandan, bugün Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Parlamentosunun ortaya koyduğu sessizlik sorgulanmalıdır. Böylesine ağır insanlık suçları karşısında gereken hassasiyeti göstermeyenlerin, Kıbrıs konusunda siyasi saiklerle karar alması kabul edilemez. Kahraman ordumuz tarafından yapılan 1974 Barış Harekatı'nın ardından adaya huzur ve güven gelmiştir. Bu sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de geçerlidir. Son 50 yılı aşkın süredir adada barışın, güvenliğin, ekonomik kalkınmanın ve demokratik istikrarın korunmasında Barış Harekatı'nın belirleyici rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hak ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirerek adada yaşanabilecek çok daha büyük trajedilerin önüne geçtiğini belirten Yılmaz, o gün bu adımların atılmaması halinde bugün Gazze'de şahit olunan insanlık dramına benzer acıların Kıbrıs'ta da yaşanabileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihi gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemelerini temenni ettiklerini dile getirerek, "Avrupa Parlamentosunun görevi, belirli çevrelerin siyasi hesaplarına hizmet etmek değil, Avrupa'nın temel değerlerini, hukuku ve hakkaniyeti savunmaktır. Bu sorumluluğa uygun hareket etmelerini bekliyoruz." dedi.