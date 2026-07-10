Yılmaz: Doğal gaz projesi KKTC'nin geleceğini değiştirecek

Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, doğal gaz projesinin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını belirterek, Türkiye'nin hedefinin KKTC'yi Doğu Akdeniz'in önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, doğal gaz projesinin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını belirterek, Türkiye'nin hedefinin KKTC'yi Doğu Akdeniz'in önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye halkının selamlarını Kıbrıs Türk halkına ileterek konuşmasına başlayan Yılmaz, KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geleceklerini belirten Yılmaz, görüşmelerde mevcut projelerin yanı sıra geleceğe yönelik yeni yatırımların da ele alınacağını ifade etti.

Daha önce gerçekleştirilen temaslarda birçok konuda ortak yol haritası oluşturduklarını hatırlatan Yılmaz, bu ziyaretin hem devam eden çalışmaları değerlendirmek hem de yeni projeleri hayata geçirmek açısından önem taşıdığını söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak adımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin her alanda Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yangınlarla mücadelede Türkiye desteği

Konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerine de değinen Yılmaz, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Yangınlarla mücadelede en önemli unsurun erken müdahale olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu kapsamda Türkiye tarafından yangın sezonu boyunca görev yapacak bir yangın söndürme helikopterinin KKTC'de konuşlandırıldığını açıkladı.

Tarım yatırımları gündemde

Tarım sektörüne yönelik yatırımların da sürdüğünü belirten Yılmaz, sulama altyapısı ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Güzelyurt'ta tamamlanan modern soğuk hava deposu ve entegre tesislerini de ziyaret edeceklerini kaydeden Yılmaz, güneş enerjisiyle desteklenen tesisin uluslararası standartlara sahip olduğunu ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Depolama kapasitesinin artırılmasının tarımsal üretim açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.

"Doğal gaz projesi yeni bir dönemin başlangıcı"

Ziyaretin en önemli gündem maddesinin doğal gaz projesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da KKTC'de bulunduğunu hatırlattı. Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalayacaklarını belirten Yılmaz, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen projede artık uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Enerjinin ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, doğal gazın hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşların daha kaliteli, kesintisiz ve ekonomik enerjiye ulaşacağını belirtti. Daha önce hayata geçirilen Su Temin Projesi'nin KKTC'de önemli bir dönüşüm sağladığını hatırlatan Yılmaz, enerji alanındaki bu yeni yatırımın da iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştireceğini dile getirdi.

"Hedefimiz KKTC'yi Doğu Akdeniz'in cazibe merkezi yapmak"

Türkiye'nin vizyonunun yalnızca enerji yatırımlarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Yılmaz, KKTC'nin eğitim, sağlık, teknoloji, yükseköğretim, bilişim ve AR-GE alanlarında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'nin kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğini belirten Yılmaz, bu hedef doğrultusunda iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

NATO Zirvesi değerlendirmesi

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne de değinen Yılmaz, zirvenin uluslararası gelişmeler açısından kritik bir dönemde yapıldığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir noktaya ulaştığını belirten Yılmaz, savunma sanayisinin artık NATO zirvelerinin de önemli gündem başlıklarından biri haline geldiğini ifade etti.

"İki devletli çözüm en gerçekçi model"

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, adada kalıcı çözümün iki egemen devlet temelinde mümkün olabileceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Kıbrıs Türklerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

İki devletli çözüm anlayışı çerçevesinde kuraklık, iklim değişikliği, enerji ve tarım gibi ortak alanlarda iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bu yaklaşımı desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.