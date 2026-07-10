Yılmaz: KKTC’ye doğalgaz ulaştıracak tarihi proje için ilk adım atıldı

Mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Yılmaz, enerji arz güvenliğinin ülkelerin kalkınması, rekabet gücü ve refahı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Yılmaz, enerji arz güvenliğinin ülkelerin kalkınması, rekabet gücü ve refahı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

“En pahalı enerji olmayan enerjidir” diyen Yılmaz, hayata geçirilecek projenin hem enerji arz güvenliğini güçlendireceğini hem de enerji maliyetlerini düşürerek vatandaşlara ve işletmelere katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin KKTC’nin enerji alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirten Yılmaz, son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Asrın Projesi kapsamında bugüne kadar adaya 330 milyon metreküp su ulaştırıldığını anımsatan Yılmaz, sulama yatırımlarıyla tarımsal üretimin de desteklendiğini kaydetti. Yaklaşık 850 kilometrelik yol ağının hizmete açıldığını, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin tamamlandığını, sağlık alanında ise yeni hastane yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi.

“KKTC’nin doğalgaza erişimi sağlanacak”

Enerji alanında bugüne kadar önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yılmaz, Teknecik Elektrik Santrali’nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip 7 mobil santralin devreye alındığını söyledi.

Son 5 yılda enerji sektörüne 8 milyar lirayı aşan destek sağlandığını ifade eden Yılmaz, 2026 yılında enerji projeleri için 560 milyon liradan fazla kaynak ayrıldığını açıkladı.

İmzalanan mutabakat zaptıyla birlikte Türkiye ile KKTC’yi deniz altından birbirine bağlayacak doğalgaz boru hattı için çalışmaların başlatıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Proje kapsamında doğalgaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilecek. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğalgaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacak.”

Elektrik üretiminde yeni dönem

Doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere birçok alanda yeni bir döneme girileceğini vurgulayan Yılmaz, enerji arz güvenliğinin daha da güçleneceğini ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlanacağını söyledi.

Projenin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Yılmaz, doğalgazın ulaştırma, tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde de kullanılabileceğini belirtti.

Yılmaz, projenin çevresel açıdan da KKTC’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacağını kaydetti.

“Bağlantısallık daha da güçlenecek”

Türkiye’nin KKTC’nin güçlü altyapıya sahip, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için desteğini sürdüreceğini vurgulayan Yılmaz, enerji alanında atılan bu adımın iki ülke arasındaki iş birliğinde tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağlarının fiziki projelerle de güçlendirildiğini ifade eden Yılmaz, doğalgaz hattının iki ülke arasındaki bağlantısallığı daha da artıracağını belirtti.

Yılmaz, mutabakat zaptının Türkiye ve KKTC için hayırlı olmasını dileyerek projeye katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.