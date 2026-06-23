YÖDAK ve YÖKAK iş birliğinde “Uluslararası Kurumsal Akreditasyon” süreci ele alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, kalite komisyonu üyeleri ile akademik ve idari yöneticiler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, kalite komisyonu üyeleri ile akademik ve idari yöneticiler katıldı.

Program kapsamında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından “Değişen-Dönüşen Dünyada Eğitimde Küreselleşme ve Akreditasyonların Önemi”, “Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP)” ve “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı” konularında sunum gerçekleştirilecek.

- Hocanın: “Kurumsal akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar, KKTC yükseköğretiminin sürdürülebilirliği açısından önemli”

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, YÖKAK Başkanı Kocabıçak’ın kalite güvencesi süreçleri ile Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) hakkında bilgilendirme yapacağını, ayrıca üniversitelerin kullanımına sunulacak kalite yönetim sistemi yazılımının tanıtılacağını söyledi.

Söz konusu yazılımın, akreditasyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan kanıtların toplanması, öz değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sürekli iyileştirme döngülerinin izlenmesi gibi konularda üniversitelere önemli kolaylık sağlayacağını belirten Hocanın, yazılımın Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin kullanımına ücretsiz olarak açılacağını kaydetti.

- “Kalite süreçlerinin uluslararası düzeyde tescillenmesi büyük önem taşıyor”

KKTC yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğünün ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için kalite güvencesi çalışmalarının önemine işaret eden Hocanın, KKTC'nin uluslararası alanda yaşadığı tanınma sorunları nedeniyle zaman zaman diploma tanınırlığı ve uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Hocanın, bu nedenle kalite süreçlerinin uluslararası düzeyde tescillenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hocanın, kurumsal akreditasyon sürecine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiğini belirterek, bunun KKTC yükseköğretiminin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin çok sayıda program akreditasyonuna sahip olduğunu belirten Hocanın, bunun yanında kurumsal akreditasyonun da gerekli olduğunu vurguladı.

Geçmişte YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı’nı hedeflediklerini ifade eden Hocanın, YÖKAK’ın uluslararası kurumsal akreditasyon verme ve bu akreditasyonları Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı’na (EQAR) kaydetme yetkisi almasının ardından yeni bir strateji benimsediklerini anlattı.

- “Hedef tüm üniversitelerin EQAR’a kaydedilmesi”

Hocanın, YÖKAK-YÖDAK iş birliğinde yürütülecek süreç kapsamında gönüllü olarak başvuracak üniversitelerin değerlendirilerek başarılı olmaları halinde EQAR’a kaydedilmelerinin hedeflendiğini belirtti. Hocanın birkaç yıl içinde tüm üniversitelerin kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamasını ve kalite güvence sistemlerini etkin şekilde çalıştırdıklarını uluslararası düzeyde belgelemelerini amaçladıklarını da söyledi.

Üniversitelerin bu sürece katılımını önemsediklerini vurgulayan Hocanın, kurumsal akreditasyonun KKTC yükseköğretiminin geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Hocanın, program kapsamında kalite süreçleri ve yazılıma ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılacağını da sözlerine ekledi.

Hocanın'ın konuşmasının ardından YÖKAK Başkanı Ümit Kocabıçak’ın sunumuna geçildi. Eğitim ve bilgilendirme toplantısının öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.