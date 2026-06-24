24 Haziran 2026 Çarşamba
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YSK, "karma oyda" değişiklik hazırlığı olmadığını açıkladı

KIBRIS 6
Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 18:47 | Güncellendi: 24.06.2026 16:43 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
YSK yazılı açıklama yaparak, bugün yerel bir gazetede yayımlanan "Kurul’un karma oy sistemin değiştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde tavsiyede bulunduğunun öğrenildiği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
YSK, "karma oyda" değişiklik hazırlığı olmadığını açıkladı

YSK yazılı açıklama yaparak, bugün yerel bir gazetede yayımlanan "Kurul’un karma oy sistemin değiştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde tavsiyede bulunduğunun öğrenildiği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haberde "YSK'nın karma oyun kolaylaştırma ve sadeleştirme önerisi olduğunun doğrulandığı" şeklinde ifadelerin de yer aldığını kaydeden YSK, açıklamasında, “YSK'nın ‘karma oyun’ değiştirilmesi, kolaylaştırılması veya sadeleştirilmesi yönünde hazırlık yapmadığını veya bir öneri ya da tavsiye sunmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs