Yunan basınından dikkat çeken analiz: Tuzağa düştük

Yunanistan’ın önde gelen haber platformlarından Banking News’te yayımlanan analizde, Atina yönetiminin son yıllardaki savunma ve dış politika adımlarının ülkeyi İsrail’e bağımlı bir güvenlik mimarisine sürüklediği iddia edildi.

Yunanistan’ın önde gelen haber platformlarından Banking News’te yayımlanan analizde, Atina yönetiminin son yıllardaki savunma ve dış politika adımlarının ülkeyi İsrail’e bağımlı bir güvenlik mimarisine sürüklediği iddia edildi.

Analizde, İsrail ile geliştirilen savunma projeleri, milyar dolarlık silah anlaşmaları ve ortak askeri iş birliklerinin Yunanistan açısından uzun vadeli stratejik riskler doğurduğu savunuldu. Ayrıca Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yaşanan değişimlerin bu politikanın etkisini azalttığı öne sürüldü.

Haberde, Yunanistan’ın adalarda yer altı savunma tesisleri, komuta merkezleri ve yeni askeri altyapı projelerini hayata geçirdiği, bu kapsamda yüzlerce savunma projesinin üç yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.