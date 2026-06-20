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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yeri boşaltıldı

DÜNYA 0
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 23:48 | Güncellendi: 20.06.2026 21:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde çıkan yangının yayılması üzerine yetkililer, Mesohoria ve Raptei yerleşimlerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde çıkan yangının yayılması üzerine yetkililer, Mesohoria ve Raptei yerleşimlerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yerleşim yerlerinin korunması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangın kaynaklı can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs