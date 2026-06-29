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30 Haziran 2026 Salı
Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası’ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası’ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.
Paylaşımda, üç bölgede de yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs