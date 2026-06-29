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Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

DÜNYA 32
Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 22:08 | Güncellendi: 30.06.2026 07:32 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası’ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.
Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası’ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, üç bölgede de yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs