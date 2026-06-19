Yurt odasında uyuşturucu bulundu, teminata bağlandı

Trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan M.K.M. mahkemeye çıkarıldı.

Trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan M.K.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Pervin İşgey olguları aktardı. Polis, 08.06.2026 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru seyreden Honda marka salon aracın kontrol için durdurulduğu sırada araçta yolcu olarak bulunan zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada ise, elbise dolabında 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, 80 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.