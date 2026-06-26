Zeki Çeler: Biz Kimseyi ayırmadan, herkes için eşitlik istiyoruz

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılarak Kıbrıs sorunu, çözüm süreci ve son dönemde yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs konusunda yürüttüğü sürecin doğru bir zeminde ilerlediğini belirten Çeler, bugüne k…

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu programa telefon bağlantısıyla katılarak Kıbrıs sorunu, çözüm süreci ve son dönemde yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs konusunda yürüttüğü sürecin doğru bir zeminde ilerlediğini belirten Çeler, bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye ile istişare içerisinde hareket edildiğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın son açıklamalarını değerlendiren Çeler, ayrıştırıcı siyasetin topluma zarar verdiğini söyledi. Geçmişte Türkiye’den gelip Kuzey Kıbrıs’ta yaşam kuran bazı kişilerin farklı alanlarda eşitsizlik yaşadığına ilişkin eleştirilerin bulunduğunu belirten Çeler, bu sorunların çözülmesi gerektiğini ancak insanların yaşadığı mağduriyetler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

“Kıbrıs’ta yaşayan insanları nereden geldiklerine göre ayrıştırarak siyaset yapmak doğru değildir” diyen Çeler, insanların yaşadığı sorunlar üzerinden siyasi çıkar elde edilmeye çalışılmasının etik olmadığını kaydetti. TDP’nin adada yaşayan herkesi kapsayan bir siyaset anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Çeler, “Doğru demokrasiyi ve hak edilen eşitliği burada yaşayan herkese hissettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Karma evliliklerden doğan çocuklar ile Türkiye’den gelip yıllardır ülkede yaşayan birçok kişinin eşit haklara erişemediğine dikkat çeken Çeler, gittikleri toplantılarda en çok bu insanların kendilerine “Biz ne zaman sizinle eşit olacağız? Ne zaman Avrupa Birliği vatandaşı olacağız?” sorularını yönelttiğini söyledi. Mevcut eşitsizliğin kabul edilemeyeceğini belirten Çeler, çözüm sürecinin en fazla bu kesimlerin hayatını değiştireceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun tek taraflı çözülemeyeceğini dile getiren Çeler, çözüm isteyen tarafın bunu uluslararası topluma doğru anlatması gerektiğini belirtti. Annan Planı ve Crans-Montana süreçlerini hatırlatan Çeler, buna rağmen son yıllarda Kıbrıslı Türklerin çözüm istemeyen taraf gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın halktan güçlü bir destek aldığını belirten Çeler, bunun Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm iradesinin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Çeler, ayrıştırıcı söylemlerin Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki pozisyonuna zarar verdiğini belirterek, çözümün ancak kapsayıcı, eşitlikçi ve birleştirici bir siyaset anlayışıyla mümkün olacağını kaydetti.